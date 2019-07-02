2019/07/02 | 10:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في المعرض العسكري الذي أقامته وزارة الدفاع الروسية مؤخراً في ريف موسكو ، كشفت قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية عن مواصفات الصاروخ الجديد الذي يحمل اسم “سارمات”.وقالت دورية “سوهو” الصينية , إن الخبراء الصينيين يجدون صاروخ “سارمات” سلاحاً منقطع النظير لا ند له، لا بد أن يرعب الولايات المتحدة.والأكثر إثارة هو أن هذا السلاح …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صاروخ روسي مرعب بسبب الولايات المتحدة النعيم نيوز.

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