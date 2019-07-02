الحكيم يشيد بقرار عبد المهدي بشأن الحشد الشعبي

2019/07/02 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أشاد رئيس تيار الحكمة المعارض السيد عمار الحكيم، الثلاثاء، بقرار رئيس الوزراء الأخير بشأن تنظيم وهيكلة الحشد الشعبي، مشددا على ضرورة أن يكون حصر السلاح بيد الدولة من أهم أولويات الحكومة.وقال الحكيم في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “حصر السلاح بيد الدولة والحرص على عدم تسييس المؤسسة […]

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