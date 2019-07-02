2019/07/02 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق فريق الحشد فوزآ كبيرآ على فريق العربي، بعد أن تغلب عليه بتسعة أهداف نظيفة ضمن منافسات الدوري التأهيلي للدرجة الممتازة بكرة الصالات.كما حقق فريق الهندية فوزا ثمينا على شباب العدل بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتأهل الهندية والحشد الى المرحلة الأخيرة من دوري التأهيل الى الدوري العراقي الممتاز بكرة الصالات . ورفع الفوز رصيد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فريق الحشد والهندية يتأهلان للمرحلة الاخيرة من الدوري التأهيلي لكرة الصالات وكالة صدى الاعلام للانباء.

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