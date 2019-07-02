البرلمان يمدد فصله التشريعي لأنهاء ملف وزارة التربية والمناصب المدارة بالوكالة

2019/07/02 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت علي في تصريح صحفي، اطلع عليه موقع "الغدير"، ان" العطلة التشريعية للبرلمان من المفترض ان تمدد من الثالث من تموز ولغاية الثالث من ايلول المقبل، ولكن البرلمان مازال مستمراً بعمله بسبب عدم حسم منصب وزير التربية".واضافت، ان" ملف المناصب بالوكالة كان من المقرر انهاء هذا الملف في 30 حزيران الماضي، الا انه لم ينجز هذا الملف، وهو سبب اخر لاستمرار عمل البرلمان".واوضحت، ان" رئيس الوزراء وبالرغم من ارساله الاسماء المرشحة للمناصب، الا انها لم تحصل على موافقة البرلمان بسبب عدم توفر السير الذاتية للمرشحين للمناصب الحكومية التي تدار بالوكالة".واشارت مقررة البرلمان، ان" تمديد الفصل التشريعي للبرلمان يحتاج الى تصويت اعضاء البرلمان على تمديد فترة العمل لانهاء جميع الملفات العالقة ومنها الكابينة الوزارية والمناصب التي تدار بالوكالة".انتهى..م.م

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