أغنى رجل في العالم يدفع لطليقته 38 مليار دولار فقط

2019/07/02 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أغلى تسوية طلاق في التاريخ، سيدفع مؤسس شركة “أمازون”، جيف بيزوس، لماكينزي بيزوس 4% من حصة الشركة كتسوية للطلاق.وستصبح ماكينزي بيزوس، بعد أيام قليلة، رابع أغنى نساء العالم على الإطلاق، بعد أن يسلمها جيف بيزوس 38 مليار دولار.وينتظر القاضي التوقيع الرسمي على الأوراق، التي تؤكد تحويل مبلغ 38 مليار دولار إلى ماكينزي

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