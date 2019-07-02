2019/07/02 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MAkTSlF6T4M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هشام الهاشمي: الأمر الديواني هو حماية للحشد من أي ضربة أجنبية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هشام الهاشمي: الأمر الديواني هو حماية للحشد من أي ضربة أجنبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).