النزاهة: إدانة مسؤولٍ سابقٍ طلب رشوةً لإحالة مشروعٍ في ديالى

2019/07/02 | 10:18

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بغداد :سومر نيوز

أعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن تفاصيل الحكم الصادر بحقِّ مسؤولٍ سابقٍ في وزارة الإعمار والإسكان والب...

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