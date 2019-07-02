نائب: الكتل تسعى لتأمين اصواتها للدورات المقبلة من خلال الدرجات الخاصة

2019/07/02 | 10:18

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بغداد :سومر نيوز

اكد النائب عن تيار الحكمة، علي البديري، الثلاثاء، ان الدرجات الخاصة خاضعة للمحاصصة بين الكتل السياسية ...

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