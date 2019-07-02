بدء التجارب الفعلية لاستخدام انفاق نقل تفوق سرعة الصوت في اوربا

2019/07/02 | 10:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افصحت وسائل اعلام بلجيكية ان التجارب الاوربية بدأت للعمل خارج المختبرات على فتح الانفاق المفرغة من الهواء والتي تبلغ سرعة النقل القصوى فيها 1250 كيلو متر في الساعة وهي بذلك تفوق سرعة الصوت عبر نفق تجريبي بدأ بثلاثين مترا والذي سيبلغ طوله قريبا ثلاثة كيلومترات.

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