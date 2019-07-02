2019/07/02 | 10:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أتاحت خدمة Gmail إلى بريدها الإلكتروني مؤخرا ميزة “الوضع السري” للرسائل، لضمان حماية أكبر لبيانات المستخدمين.وللاستفادة من هذه الخدمة يجب اتباع عدة خطوات: -التوجه إلى تطبيق Gmail.– الضغط على خيار “إنشاء رسالة”.– كتابة الرسالة وإضافة “المرفقات” Attachments.– الضغط على خيار “الوضع السري” Confidential Mode.– اختيار المدة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كيف تحافظ على سرية رسائلك في Gmail؟ وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف تحافظ على سرية رسائلك في Gmail؟) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف تحافظ على سرية رسائلك في Gmail؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).