2019/07/02 | 10:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغضبان يكشف عن قرار هام سيطلقه اعضاء اوبك في مؤتمر فيينا كشف نائب رئيس الوزراء، وزير النفط ثامر الغضبان، عن قرار هام سيطلقه الاعضاء بِشأن الإيفاء بالتزاماتهم في مؤتمر اوبك للنفط بفيينا.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بنائبه وزير النفط ثامر الغضبان.وذكر بيان لمكتبه، انه" جرى خلال الاتصال متابعة مجريات مؤتمر اوبك للنفط، والتاكيدعلى اهمية وصول اعضاء المنظمة الى اتفاق يحفظ استقرار الاسعار في الاشهر التسعة المقبلة، وكذلك اهمية التعاون مع دول من خارج اوبك كروسيا لتحقيق هذا الهدف".واكد وزير النفط ان" المباحثات تجري بشكل جيد، وان هنالك قرارا قويا لدى الاعضاء بالإيفاء بالتزاماتهم".

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