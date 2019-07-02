2019/07/02 | 10:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارع الصالحية وحسينية محمد المصطفى يودعان الكتل الكونكريتية اعلنت امانة بغداد، عن رفع الكتل الكونكريتية عن موقعين في العاصمة.وذكرت الامانة في بيان، انه بجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد ودائرة الوحدات الانتاجية تم رفع الكتل الكونكريتية عن شارع الصالحية الرئيسي بعد ان قامت القوات الامنية بإلغاء نقطة تفتيش امنية في الموقع المذكور.واضافت، اما الموقع الاخر تمثل برفع الكتل الكونكريتية عن حسينية محمد المصطفى في الاعظمية ضمن المحلة 322 لتباشر بعد ذلك الكوادر البلدية بحملة لتأهيل وتنظيف الموقعين.

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