2019/07/02 | 10:19

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الداخلية تبدأ بتطبيق قانون الالتزام بالإشارات المرورية

كلمة -

بغداد

بدأت وزارة الداخلية العراقية، أمس الاثنين، بتطبيق قانون

الالتزام بالإشارات المرورية، وذلك بعد 16 عاماً من الإهمال الذي

رافق البنية التحتية بعد تغيير النظام.

وحث مدير السيطرة والمخابرة في مديرية المرور، العميد حيدر القصاب،

الجميع للالتزام بالإشارات الضوئية في التقاطعات الحيوية، مشيراً

إلى أن القانون يخول منتسبي المديرية محاسبة المخالفين للقرار دون

استثناء، ومن ضمن ذلك حمايات وسيارات المسؤولين.

وتشهد العاصمة بغداد زحاماً مرورياً يومياً نتيجة لكثرة السيارات

التي يفوق عددها خطط أمانة العاصمة، بالإضافة إلى وجود الكتل

الكونكريتية وإغلاق الشوارع والأحياء السكنية أمام منازل المسؤولين.

وبسبب الزحام في التقاطعات يتعرض رجال المرور لاعتداءات مستمرة من

قبل حمايات المسؤولين الحكوميين أو سائقي سيارات التكسي، وسرعان ما

تنتشر هذه الاعتداءات على موقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع

السلطات إلى تشريع قوانين تحاسب المعتدين على رجال المرور بتهم

"الشروع بالقتل".

وكانت العاصمة بغداد، على سبيل المثال، لم تشهد في كل شوارعها

التزاماً بالإشارات المرورية، وحتى في تلك التي فيها التزام محدود

فهي قابلة للاختراق بسهولة، ودون عقوبات في أغلب الأحيان، لا سيما

من قبل المسؤولين في الدولة وحماياتهم الشخصية.

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