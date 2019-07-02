العثور على رفات أسرى كويتيين في المثنى

2019/07/02 | 10:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كلمة -

بغداد

أعلنت وزارة الدفاع العراقية أنها عثرت على موقعين محتملين

لرفات أسرى كويتيين في منطقة جنوبي البلاد.

وقال بيان صادر عن الوزارة إن الموقعين المفترضين اللذين عثر عليهما

لرفات أسرى كويتيين، "يقعان ضمن محافظة المثنى- طريق نقرة السلمان".

وأضاف البيان: "تم العثور على الموقعين بالتعاون ما بين السلطات

العراقية والكويتية ولجنة الصليب الأحمر الدولية".

وأشارت الدفاع العراقية إلى أن "رفات الأسرى رفعت من الموقعين

وأودعت لدى دائرة الطب العدلي في بغداد، لاستخراج الخريطة الجينية

ومطابقتها مع البصمة الوراثية لعائلات المفقودين".

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