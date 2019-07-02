بيان للرافدين بشأن قروض السيارات .. إليكم التفاصيل

2019/07/02 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، مدة تسديد قروض السيارات للموظفين والمتقاعدين بالتقسيط ولفترة تصل إلى خمس سنوات وبضمنها ثلاثة أشهر فترة إمهال.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان له ، إن منح قروض السيارات للموظف أو المتقاعد يكون من الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي البطاقة الالكترونية.وأضاف البيان , أن على الموظف …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيان للرافدين بشأن قروض السيارات ..



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