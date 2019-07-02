2019/07/02 | 10:21

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الحامدي تحذر من دخول مندسين للتظاهرات في البصرة

حذرت النائب عن البصرة ميثاق الحامدي من دخول مندسين الى التظاهرات

واسقاط المحافظة، لافتة الى ان التدخل الاميركي كان حاضرا في

تظاهرات العام الماضي.

واضافت الحامدي في تصريح الثلاثاء، ان للبصرة خصوصية اقتصادية

تجعلها محط اطماع وانظار مختلف الدول وخاصة المعادية للعراق، حيث

تسعى الاخيرة للزج بعناصرها ومخابراتها من اجل قيادة التظاهرات

باتجاه اخر .



واوضحت ان العديد من القيادات السياسية حذرت من التدخل

الاميركي في تظاهرات البصرة وقيادتها باتجاه اسقاط المحافظة

والسيطرة على ثرواتها.

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