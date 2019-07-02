ماذا وراء نشر السعودية منظومات مراقبة جوية على الحدود مع العراق؟

2019/07/02 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر امني سعودي، ان السعودية قامت بنشر منظومات مراقبة ورصد جوي على الحدود مع العراق....

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