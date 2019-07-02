نائب:ملف الدرجات الخاصة يخضع للمحاصصة

2019/07/02 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – الاتجاه برس

اكد تيار الحكمة الوطني ، ان الدرجات الخاصة خاضعة للمحاصصة بين الكتل السياسية العاملة على ترتيب ملفها فيما بينها، لافتاً الى ان تلك الدرجات ستؤمن مستقبل تلك الكتل وتعزز اصواتها في الانتخابات

وقال النائب عن الحكمة علي البديري في تصريح تابعته “الاتجاه برس”،اليوم الثلاثاء،ان “ملف الدرجات الخاصة لايخلوا من المحاصصة، حيث ان الكتل تعمل على ترتيب هذا الملف من اجل حصولها على حصصها، وقد تحصل احدها على اكثر من الاخرى وفق الاتفاق المبرم فيما بينهم اضافة الى ثقلهم في البرلمان”.

واضاف ان “الكثير من الدرجات الخاصة اضافة الى المدراء العامين ووكلاء الوزارات ويضاف لها الهيئات المستقلة، كلها تخضع للمحاصصة، وماهي الا بناء للدولة العميقة تسعى الكتل من خلالها الى تأمين اصواتها الانتخابية للدورات المقبلة”، مبينا أن “المعارضة تعمل على كشف الحقائق وتضغط على الكتل السياسية من اجل الابتعاد عن المحاصصة، واختيار الكفاءات للمناصب الخاصة”.

واشار البديري إلى أن “المعارضة ومن اجل ايقاف بعض الملفات فهي تحتاج الى الاغلبية داخل البرلمان، وهو الامر الذي تفتقد له في الوقت الراهن، حيث ان الكتل التي لوحت بالذهاب للمعارضة لم تعلن موقفها الرسمي الى اليوم”.

KKK

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