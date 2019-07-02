النزاهة توضح تفاصيل حكم صادر بحق مسؤول في وزارة الاعمار والاسكان

2019/07/02 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة النزاهة، تفاصيل الحكم الصادر بحق مسؤول سابق في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، لقيامه بطلب رشوة من إحدى الشركات الأهلية مقابل إحالة مناقصة أحد المشاريع في محافظة ديالى عليها.وذكرت دائرة التحقيقات في الهيأة، اليوم الثلاثاء، أن “المدان الهارب كان يشغل منصب رئيس مهندسين ورئيس لجنة فتح العطاءات الخاصة بمشاريع القرض الطارئ لإعادة إعمار […]

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