مورينو يودع ليفربول

2019/07/02 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودع ألبرتو مورينو، فريق ليفربول بعد 5 سنوات قضاها مع النادي الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.وخاض اللاعب الإسباني 141 مباراة وسجل ثلاثة

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