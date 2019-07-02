المياحي: البرلمان سيتخذ هذا الإجراء ضد النواب المتغيبين

2019/07/02 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

كشف النائب عن تحالف البناء عبد الأمير المياحي، أن مجلس النواب بصدد التوجه نحو تعديل الفقرة المتعلقة بالنواب الذين لم يؤدوا اليمين

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