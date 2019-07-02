دعوات اقتصادية لتبني سياسة الترويج والدعاية للمنتوج الوطني

2019/07/02 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكر عضو مجلس الأعمال الوطني غدير العطار، ان "الدعاية والترويج أمر ضروري لتسويق المنتوج الوطني".

وقال العطار في بيان صحفي إن "الترويج للمنتج المحلي في إطار المبادرات الحكومية والإعلامية والشعبية يؤدي إلى دعم الصناعة الوطنية".وأشار العطار إلى أن "الإغراق السلعي يعد أحد أبرز المشكلات الشائكة ولها آثار على المنتوج الوطني والمستهلك على حدٍ سواء".

ولفت إلى أن "السلع والبضائع المحلية المنتجة في العراق تتمتع بمزايا التنافسية مع نظيرتها الاجنبية المماثلة لها في الأسواق المحلية"، داعيا إلى "ضرورة تبني سياسة واضحة المعالم من خلال التسويق والترويج للسلع والبضائع العراقية التي بدأ نموها يتصاعد بشكل تدريجي خصوصاً خلال السنوات الخمس الأخيرة".

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