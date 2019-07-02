أسعار النفط ترتفع مع تمديد أوبك لتخفيضات الإنتاج لكن مخاوف الطلب مستمرة

2019/07/02 | 10:28

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء مع اتفاق أوبك على تمديد تخفيضات الإنتاج حتى مارس آذار القادم، وعلى الرغم من أن الأسعار تتعرض لضغوط بفعل مخاوف من أن احتمال ضعف الطلب في ظل تلميحات بتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، جرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم سبتمبر أيلول مرتفعة 34 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 65.40 دولار للبرميل، بعد أن انخفضت في وقت سابق إلى 64.66 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أغسطس آب 18 سنتا إلى 59.27 دولار للبرميل بعد أن لامست أعلى مستوياتها في أكثر من خمسة أسابيع يوم الاثنين.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الاثنين على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى مارس آذار 2020 في الوقت الذي تغلب فيه أعضاء المنظمة على خلافات في مسعى لدعم أسعار الخام.

ومن المقرر أن تجتمع أوبك مع روسيا ومنتجين آخرين، في تحالف معروف باسم أوبك+، في وقت لاحق الثلاثاء لبحث تخفيضات الإمدادات في ظل ارتفاع الإنتاج الأمريكي.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم السبت إنه اتفق مع السعودية على تمديد تخفيضات الإنتاج العالمية حتى ديسمبر كانون الأول 2019 أو مارس آذار 2020.

في غضون ذلك، أظهر استطلاع أولي أجرته رويترز يوم الاثنين أن من المتوقع انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية للأسبوع الثالث على التوالي.

لكن ما زالت المخاوف بشأن أن يؤثر ضعف الاقتصاد العالمي سلبا على الطلب النفطي تكبح مكاسب الأسعار.

وبينما اتفقت الولايات المتحدة والصين في أحدث قمة لزعماء مجموعة العشرين على استئناف المحادثات التجارية، فإن المؤشرات على انكماش أنشطة المصانع في أنحاء معظم أوروبا وآسيا في يونيو حزيران في الوقت الذي يتباطأ فيه نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة تضغط على أسعار النفط.

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