2019/07/02 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

جدد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان، التأكيد على سعي العراق واعضاء منظمة اوبك للسيطرة على الفائض النفطي وإعادة التوازن من خلال الاجتماع الـ(15) في العاصمة النمساوية (فيينا) للمنتجين من «أوبك» والمتحالفين معها بقيادة روسيا.

وذكر الغضبان، في بيان للوزارة،اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "أهداف المنتجين لم تتحقق بعد نظرا لحجم التحديات الكبيرة التي تواجه السوق النفطية العالمية، واننا نسعى مع بقية الأعضاء الى السيطرة على الفائض النفطي في السوق العالمية وإعادة التوازن من اجل دعم أسعار النفط وان القرارات يجب ان تحظى بموافقة جميع الدول الأعضاء".

من جانبه، أشار المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد إلى ان "الاجتماع الوزاري افتتح أمس الاثنين بكلمة للامين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط محمد باركيندو، ثم كلمة لوزيري النفط السعودي خالد الفالح والروسي نوفاك، اللذين أكدا ضرورة تمديد الاتفاق من اجل تحقيق مزيد من الاستقرار للسوق النفطية".

وأضاف جهاد ان "اجتماعات أمس جمعت المنتجين من داخل (اوبك) ومن خارجها بينما اجتماعات اليوم سوف تختصر على المنتجين الأعضاء في (اوبك)".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغضبان: نسعى للسيطرة على الفائض النفطي) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغضبان: نسعى للسيطرة على الفائض النفطي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).