2019/07/02 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة ، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل الحكم الصادر بحقِّ مسؤولٍ سابقٍ في وزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات العامَّة ؛ لقيامه بطلب رشوة من إحدى الشركات الأهليَّة مقابل إحالة مناقصة أحد المشاريع في محافظة ديالى عليها.وقالت الهيئة في بيان تلقت النعيم نيوز ، نسخة منه ، إن “المُدان الهارب كان يشغل منصب رئيس مهندسين …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إدانة مسؤول سابقٍ طلب رشوة لإحالة مشروعٍ في ديالى النعيم نيوز.

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