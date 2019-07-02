2019/07/02 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الحكم الصادر بحق مسؤول سابق في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، لقيامه بطلب رشوة من إحدى الشركات الأهلية مقابل إحالة مناقصة أحد المشاريع في محافظة ديالى عليها. وذكر بيان للنزاهة وتلقته وكالة صدى، ان “المدان الهارب كان يشغل منصب رئيس مهندسين ورئيس لجنة فتح العطاءات الخاصة بمشاريع القرض الطارئ

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة النزاهة:إدانة مسؤولٍ سابقٍ طلب رشوةً لإحالة مشروعٍ في ديالى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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