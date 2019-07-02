2019/07/02 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت مركبة “جونو” التابعة لوكالة “ناسا” منذ ما يقارب ثلاث سنوات، آلاف الصور لغيوم العملاق الغازي المليئة بالغموض.وتفتن هذه الغيوم المعقدة المراقبين وهواة الفضاء والعلماء كلما نظروا إليها في الصور المرسلة من الفضاء، ما دفع مهندس البرمجيات في مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة “ناسا”، كيفن جيل، إلى ابتكار صورة جميلة لكوكب المشتري، مكونة من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صورة تفتن البصر لغيوم العملاق الغازي الفريدة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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