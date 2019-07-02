2019/07/02 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق توقعت هيأة الانواء الجوية ،اليوم الثلاثاء، حالة الطقس في عموم مناطق البلاد حتى مساء السبت المقبل.وذكرت الهيأة في جدول توضيحي تلقته “يس عراق”، ان “طقس اليوم الثلاثاء سيكون صحوا ومشمساً في جميع المناطق مع فرصة لتصاعد الغبار في المناطق الجنوبية”.وتوقعت الهيأة ان “تكون درجات الحرارة العظمى اقل بقليل من اليوم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموصل اقل حرارة من اربيل!!.. طقس ساخن خلال الاسبوع الجاري) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموصل اقل حرارة من اربيل!!.. طقس ساخن خلال الاسبوع الجاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).