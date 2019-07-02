تحديد مدة تسديد قروض السيارات بالتقسيط للموظفين والمتقاعدين 

2019/07/02 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ حدد مصرف الرافدين مدة تسديد قروض السيارات للموظفين والمتقاعدين بالتقسيط ولفترة تصل الى خمس سنوات وبضمنها ثلاثة اشهر فترة امهال وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان منح قروض السيارات للموظف أو المتقاعد يكون من الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي البطاقة الالكترونية .مشيرا الى ان على الموظف أو […]

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