جهاز مكافحة الارهاب يحدد موعد تقديم طلبات العودة لمنتسبيه السابقين حسب الحروف الابجدية

2019/07/02 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :بشرى صابر

حدد جهاز مكافحة الارهاب، مواعيد تقديم منتسبيه السابقين طلبات بالعودة على ملاكه وحسب الحروف الابجدية في بيان جديد الحق ببيان سابق.

وقال الجهاز اليوم الثلاثاء، انه “الحاقا بالبيان الصادر من جهاز مكافحة الإرهاب والخاص بالمفسوخة عقودهم منذ تاريخ 10 حزيران 2014 والمتضمن مراجعة اكاديمية جهاز مكافحة الإرهاب لغرض تسجيل اسمائهم.ولاغراض تنظيمية بحتة تكون المراجعة وفقا لجدول الحروف الابجدية التالي مستصحبين معهم كافة الاوراق الثبوتية والمستمسكات الرسمية وما يثبت صحة انتسابهم للجهاز في الفترة المشار اليها اعلاه :

يوم الثلاثاء 2 تموز 2019 (مراجعة عامة).

يوم الاربعاء 3 تموز 2019 الحروف (أ،ب،ت،ث،ج).

يوم الخميس 4 تموز 2019 الحروف (ح،خ،د،ذ،ر،ز).

يوم السبت 6 تموز 2019 الحروف (س،ش،ص،ض،ط،ظ).

يوم الاحد 7 تموز 2019 الحروف(ع،غ،ف،ق).

6.يوم الاثنين 8 تموز 2019 الحروف (ك،ل،م،ن).

7.يوم الثلاثاء 9 تموز 2019 الحروف(هـ،و،ي).

يومي الاربعاء والخميس (10،11) تموز 2019 لكافة المتخلفين عن الجدول اعلاه.

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