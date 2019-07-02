السامرائي يؤكد مطالبة التربية بمنح المحاضرين الاولوية بتعييناتها في صلاح الدين ومتابعة صرف اجورهم

2019/07/02 | 11:21

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بغداد اليوم - بغداد

أكد نائب رئيس اللجنة المالية النيابية مثنى عبدالصمد السامرائي ، الثلاثاء 2 تموز 2019، مطالبة وزارة التربية بالإسراع بإطلاق الوظائف لمحافظة صلاح الدين ومنح المحاضرين الأولوية فيما اشار الى متابعة إجراءات صرف أجورهم.وقال السامرائي في بيان صادر عن مكتبه أن " اللجنة المالية ماضية في جهودها واتصالاتها مع وزارة المالية والوزارات المعنية الأخرى لتنفيذ مواد وفقرات قانون الموازنة لعام 2019 وبما يحقق أهدافها في تحقيق مصالح المواطنين ومن ذلك صرف أجور شهرية للمحاضرين في المدارس التابعة لوزارة التربية".واضاف النائب عن محافظة صلاح الدين ان " اللجنة أكدت خلال استضافة وزير التربية وكالةً الدكتور قصي السهيل ضرورة الإسراع بإطلاق الدرجات الوظيفية الخاصة بمحافظة صلاح الدين ،ومنح المحاضرين المسجلين في المدارس الحكومية الأولوية في التعيين باعتبار أنهم اكتسبوا خبرة جيدة كما أنهم تحملوا مسؤولية سد النقص الحاصل في أعداد المعلمين والمدرسين وتحملوا أعباء الدوام في المدارس مجاناً لعدة سنوات".وأشار السامرائي إلى أن "اللجنة تمكنت من إضافة العديد من الفقرات وتشريعها ضمن قانون الموازنة وبالأخص تلك التي تتعلق بحقوق المواطنين ومنها صرف أجور المحاضرين"، مبيناً انه "يتابع بنفسه مع زملائه تنفيذ تلك الفقرات لما لها من أثار إيجابية في التخفيف عن كاهل المواطن وتقليل حجم البطالة".

بغداد اليوم - بغداد

اتهم عضو مجلس صلاح الدين صلاح الخزرجي، الثلاثاء 2 تموز، 2019، عناصر بالحشد الشعبي بفرض اتاوات على المزارعين، بهدف حمايتهم في صلاح الدين.

وقال الخزرجي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قوات الحشد الشعبي بشكل عام تقف موقفاً م

بغداد اليوم - بغداد

دعا زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، الثلاثاء (2 تموز 2019)، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الى تنفيذ مرسومه بشأن حصر السلاح بشكل صريح وحازم.

وقال الحكيم في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن "حصر السلاح بيد الدولة

بغداد اليوم _ خاص

أعلن ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء (2 تموز 2019)، عن موقفه من المطالبات بتحويل نظام الحكم في العراق من برلماني الى رئاسي فيما اشار الى ان لا حراك رسمي له بهذا الخصوص.

وقال النائب عن الائتلاف علي الغانمي، في حديث لـ(ب

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