زنغنة إيران مستثناة من اتفاق خفض إنتاج النفط

2019/07/02 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير النفط بيجن زنغنة، الابقاء على استثناء ايران من اتفاق خفض الإنتاج بين منظمة الدول المصدرة للنفط “اوبك” والدول المصدرة خارج المنظمة.واوضح زنغنة في تصريح على هامش اجتماع المجلس الوزاري للدول الاعضاء بأوبك في فيينا، أن مطالب ايران في اعمال الدورة الـ 176 للمنظمة قد تحققت، بحيث تم اعفاء ايران من اتفاق خفض الانتاج

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