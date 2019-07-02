مفتشية الداخلية وجهاز المخابرات الوطني يضبطان معملاً لتصنيع سكائر مغشوشة في بغداد

2019/07/02 | 11:22

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بغداد:سومر نيوز

اعلن مكتب المفتش العام بوزارة الداخلية، الثلاثاء، ان مفتشية الداخلية وجهاز المخابرات الوطني يضبطان معمل...

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