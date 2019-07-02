صحيفة تكشف عن ارتكاب ضابط أمريكي 40 جريمة حرب بالعراق بينها قتل فتى

2019/07/02 | 11:22

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متابعة :سومر نيوز

أوشكت محكمة عسكرية في سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، على الإنتهاء من قضية إدوارد غالاغر، الضا...

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