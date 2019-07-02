مكافحة الإرهاب يعلن جدول الحروف الأبجدية ومواعيد تقديم المفسوخة عقودهم طلبات العودة

2019/07/02 | 11:22

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بغداد:سومر نيوز

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، الثلاثاء، مواعيد تقديم المفسوخة عقودهم طلبات العودة وفقا لجدول الحروف الأبجدي...

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