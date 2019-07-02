2019/07/02 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت مديرية النجف في الحشد الشعبي، الثلاثاء، دورة في التنمية البشرية لأبناء الشهداء وبإشراف مدربين دوليين.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , ان “مديرية النجف وبالتعاون مع البيت الثقافي النجفي قامت بتنظيم محاضرة إرشادية لأبناء الشهداء”، لافتا الى ان “المحاضرة تناولت عدة مواضيع لبناء الشخصية والتعاون بين الآخرين وكيفية كسب الثقة والاحترام

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة الحشد في النجف تقيم محاضرة في التنمية البشرية لأبناء الشهداء وبإشراف مدربين دوليين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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