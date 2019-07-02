السيد الحكيم يثمن قرار عبد المهدي حول الحشد الشعبي

2019/07/02 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثمن رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، قرار رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بشأن الحشد الشعبي، مؤكدا ننتظر تنفيذه بشكل حازم وواضح....

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