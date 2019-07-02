مستوى وعقلية المسؤولين العراقيين

2019/07/02 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:الأشعث الفرزوني عند متابعتي لبعض الأخبار في العراق جلب إنتباهي خبر قيام أحد الوزراء ممن تم استيزارهم مؤخراً بعد مخاض عسير لمجلس النواب بزيارة تفقدية لإحدى الدوائر التابعة لوزارته للإطلاع...أكمل القراءة ←

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