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الثلاثاء 2 يوليو 2019 | 11:03 صباحاً | عدد القراءات : 21

الإفراج عن 514 نزيلاً بينهم مشمولون بالعفو خلال حزيران الماضي

بغداد/...اعلنت دائرة الإصلاح التابعة لوزارة العدل، الثلاثاء، عن موقفها الشهري الخاص بعدد المطلق سراحهم لشهر حزيران الماضي.

وذكر بيان للوزارة، ان "العدد الكلي للمفرج عنهم من سجون الوزارة خلال الشهر الماضي بلغ 514 نزيلاً من سجون الوزارة في بغداد والمحافظات بينهم 49 مشمولاً بالعفو العام، و 57 من النساء و 457 من الرجال تم الافراج عنهم بعد انتهاء فترات محكوميتهم".

وضاف، ان "دائرة الإصلاح قطعت اشواطاً كبيرة في مجال عمليات إطلاق السراح مع تطبيقها نظام الأرشفة الالكترونية والذي يتيح إمكانية تحديد النزلاء المنتهية احكامهم القضائية ويساهم بحسم ملفاتهم وفقاً للمدة القانونية المحددة لإطلاق السراح".

يذكر ان عدد المطلق سراحهم بقانون العفو العام قد بلغ 8622 نزيلاً منذ شهر 11/2016 ولغاية 30/6/2019.انتهى1

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