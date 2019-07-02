2019/07/02 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء، استعدادها للتعاون مع الحشد الشعبي لصرف رواتب جرحى الهيئة، فيما طالبت الهيئة بتخصيص رواتب للجرحى الذين تتجاوز اعاقتهم فوق 50%.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، مدير طبابة هيئة الحشد الشعبي في بابل حيدر مكي الجنابي التقى مع وزير العمل وشؤون الاجتماعية وبحث معه موضوع استحصال

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة العمل تبدي استعدادها للتعاون مع الحشد الشعبي لصرف رواتب لجرحى الهيئة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة العمل تبدي استعدادها للتعاون مع الحشد الشعبي لصرف رواتب لجرحى الهيئة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة العمل تبدي استعدادها للتعاون مع الحشد الشعبي لصرف رواتب لجرحى الهيئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).