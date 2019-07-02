تطبيق يفضح جرائم قتل أميركية بحق عراقيين

2019/07/02 | 11:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أوشكت محكمة عسكرية في سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، على الإنتهاء من قضية إدوارد غالاغر، الضابط بالقوات الخاصة للبحرية الأمريكية، المعروفة باسم “نيفي سيلز”، والمتهم بارتكاب جرائم حرب.وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن المتهم ارتكب جرائم حرب في العراق عام 2017، عبارة عن 40 جريمة بما في ذلك قتل

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