السعودية تنشر منظومات مراقبة ورصد جوي على الحدود مع العراق

2019/07/02 | 11:28

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المستقلة / متابعة /- كشف مصدر امني، ان السعودية قامت بنشر منظومات مراقبة ورصد جوي على الحدود مع العراق، مبينا ان ذلك جاء بعد تقارير قصف مواقع نفطية سعودية من طائرات مسيرة انطلقت من العراق.

ونقلت صحيفة خليجية عن المصدر قوله ان “مسؤولين امنيين سعوديين اتصلوا بمسؤولين عراقيين بعد تقارير انطلاق طائرات مسيرة من داخل العراق لضرب مواقع نفطية سعودية”، مبينا ان “الجانب السعودي ابلغ الجانب العراقي بنشره منظومات مراقبة ورصد جوي على الشريط الحدودي مع العراق”.

وأضاف أن “الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أبلغ رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بخطورة تكرار مثل هذه الهجمات على العلاقات بين البلدين وأهمية أن يمسك الجيش العراقي الجانب العراقي من الحدود ويبعد الجماعات مسلحة عنه”، بحسب الصحيفة.

وبحث رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مع الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، في اتصال هاتفي التعاون بين البلدين والتنسيق لإستقرار اسعار النفط، فيما أكدا حرصهما على تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين.

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