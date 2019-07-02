كاظم الصيادي يهدد بالانسحاب من لجنة النزاهة النيابية

2019/07/02 | 11:28

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(المستقلة) ….



كشف عضو النزاهة النيابية كاظم الصيادي، عن محاولات لـ”جهات فاسدة لشراء الأصوات” في اللجنة وجعلها “تابعة”، مهدداً بالانسحاب من اللجنة في حال حدث ذلك.

وقال الصيادي، إن “بعض الجهات الفاسدة تحاول شراء الأصوات لغرض ترشيح أحدهم حتى تكون اللجنة تابعة لهذا وذاك وبذلك تفقد قيمتها الرقابية ومتابعة وملاحقة الفاسدين وتقديمهم للعدالة”.

وأضاف الصيادي في تصريح صحفي تابعته (المستقلة) اليوم الثلاثاء : “سوف نعلن انسحابنا من هذه اللجنة إذا حدث ذلك”.

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