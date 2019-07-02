2019/07/02 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #علي_المسعود فيلم ( دوك-فيل).....فيلم يدين النظام الراسمالي العالمي..!! Film Dogvilleعلي المسعودالسينما،هي أداة ووسيلة فعالة للتغيّر الحضاري، و هي تساهم في تغيير أفكار الإنسان ومعتقداته نحو الأفضل، وقد تعمل في الاتجاه المعاكس في التأثير، لكنها في الأخير أداة تُستخدم لأبراز عناصر الخير أو الشر، بحسب ما يريد صنّاع السينما والأفلام، ولكني اريد هنا ان أسلط الضوء عل نوعية أخرى من ألافلام ، تل......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#علي المسعود - فيلم ( دوك-فيل)..... فيلم يدين النظام الراسمالي العالمي..!!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#علي المسعود - فيلم ( دوك-فيل)..... فيلم يدين النظام الراسمالي العالمي..!!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).