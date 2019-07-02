أفنان القاسم - الكتاب المقدس 2

2019/07/02 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم 1 فَلَمْ تُكْتَمَلِ الْأوْهَامُ وَالنَّفْسُ وَكُلُّ بِدَعِهَا.2 وَلَمْ يَفْرَغِ الإْنْسَانُ فِي الْيَوْمِ السَّابعِ مِنْ عَمَلِهِ الَّذِي عَمِلَ.فَلَمْ يَسْتَرِحْ فِي الْيَوْمِ السَّابعِ مِنْ جَمِيعِ عَمَلِهِ الَّذِي عَمِلَ.3 وَلَمْ يُبَارِكِ الْيَوْمَ السَّابِعَ وَلَمْ يُقَدِّسْهُ، لأَنَّهُ فِيهِ لَمْ يَسْتَرِحْ مِنْ جَمِيعِ عَمَلِهِ الَّذِي عَمِلَ الإْنْسَانَ خَالِقًا.4 هذِهِ مَبَاد......

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