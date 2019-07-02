ليندا كبرييل - حقوق الإنسان لا حُلول عباد الرحمن!

2019/07/02 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ليندا_كبرييل هذا حوار بين مجموعة من الناس التقوا في بلد يملك عرش الإلاهة " شمس " .جاؤوا من مختلف بلاد العالم سَعْياً وراء التحقُّق من صحة نظرية شاعتْ على الألسن تقترِبُ من المعجزة :كيف قُدِّرَ لِأيادٍ مخْلصة أن تُنزِل الجبال على الأرض لرؤية وجْه الشمس ؟!الحاضرون في الحوار شخصيات وَثّابة، ولدتْ في أحضان المعرفة وترعرتْ في مختبرات العلم، لا تهْوَى إلا الشك وتهِيم بالتمرُّد على الثبات، قدَّمتْ في بلا......

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