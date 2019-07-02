2019/07/02 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امريكا "تشكك" بــ قرار ضم "الحشد الشعبي" لــ الجيش العراقي ..!) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امريكا "تشكك" بــ قرار ضم "الحشد الشعبي" لــ الجيش العراقي ..!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).