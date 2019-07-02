حملة تفتيش لمكافحة المخدرات في ذي قار

2019/07/02 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

نفذ مكتب مكافحة المخدرات في ذي قار، ممارسة أمنية شملت مدينة الناصرية وقضاء البطحاء وسيد دخيل بهدف متابعة المنحرفين والبؤر المشبوهة، وبالتعاون مع

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