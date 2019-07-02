2019/07/02 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

أعلنت محافظة بغداد، عن تمكنها من تغطية 60 بالمئة من شوارع وتقاطعات العاصمة بكاميرات المراقبة ضمن خططها الامنية الرامية لرصد السيارات والاشخاص

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تغطية 60% من شوارع العاصمة بكامرات المراقبة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تغطية 60% من شوارع العاصمة بكامرات المراقبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).