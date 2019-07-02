2019/07/02 | 11:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز – بغداد
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أعلنت محافظة بغداد، عن تمكنها من تغطية 60 بالمئة من شوارع وتقاطعات العاصمة بكاميرات المراقبة ضمن خططها الامنية الرامية لرصد السيارات والاشخاص
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تغطية 60% من شوارع العاصمة بكامرات المراقبة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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