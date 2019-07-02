2019/07/02 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وثقت عدسات الكاميرات مصافحة بين وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، ونظيره الإيراني، بيجن زنغنه، خلال اجتماع لمنظمة “أوبك” في العاصمة النمساوية، على الرغم من التوترات الشديدة بين بلديهما.ونشرت وكالة “تسنيم” الإيرانية، صورة لمصافحة الفالح وزنغنه على هامش اجتماع “أوبك”، الذي بحث فيه مسألة تمديد اتفاق “اوبك+”، القاضي بخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة.. وزيرا النفط الإيراني والسعودي يتصفحان على خلفية اجتماع أوبك) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة.. وزيرا النفط الإيراني والسعودي يتصفحان على خلفية اجتماع أوبك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).